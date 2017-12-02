Kızıltepe'de akraba 2 aile arasında silahlı çatışma çıktı: 1 ölü, 6 yaralı

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Kızıltepe İlçesi\'nde soyadlı 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kızıltepe ilçesinden geçen İpek Yolu üzerinde bulunan Şenyurt Mahallesi yakınlarında bugün saat 11.30 sıralarında karşılaşan ve aralarında husumet bulunan, \'Kılıç\' soyadlı akraba 2 aile fertleri arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 7 kişi, Kızıltepe Devlet ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Necmettin Kılıç, doktorların tüm müdahelesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralı 6 kişinin tedavisi sürüyor. Jandarma, olayın büyümemesi için Kılıç ailesi fertlerinin oturduğu Eymirli köyünde önlem alırken, çatışma ile ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

