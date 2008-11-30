Kızılordu'da 4 yıldızlı isyan!

Rus ordusunda kısa süre önce uygulamaya konulan kapsamlı reformlara tepki gösteren çok sayıda yüksek rütbeli subayın istifa ettiği öne sürülüyor.



Rusya’nın saygın gazetelerinden Kommersant manşetten verdiği haberde, istifa edenler arasında Savunma Bakan Yardımcısı General Vladimir İsakov, Ordu İstihbarat Örgütü’nün (GRU) Başkanı General Valentin Korabelnikov’la Bakanlık üst düzey yöneticilerinden Tuğgeneral Vladimir Goşkoder ve 6 yüksek rütbeli subayın yer aldığını bildirdi.



Gazete, gelişmelerden rahatsız olan Savunma Bakanlığı yönetiminin ordu üyelerine medyayla konuşma yasağı getirdiğini de yazdı. Bakanlıktan İnterfaks Ajansı’na yapılan açıklamada ise Kommersant’ın haberinin “yalan” olduğu iddia edildi.



Savunma Bakanı Anatoliy Serdyukov, Rus ordusunu çağdaş ve hareket kabiliyeti daha yüksek bir güce dönüştürmeyi amaçlayan reformlar için ekim ayı ortalarında start vermişti.



Reformların asıl tepki çeken yanının, general sayısının en az 200 azaltılması ve ordu merkez komutanlığındaki personel sayısının düşürülmesi planı olduğu sanılıyor.



Reformlar sonucu Rus ordusundaki asker sayısının toplam 130 bin azaltılarak bir milyona inmesi hedefleniyor. Kimi silahları Sovyet döneminden kalma olan orduda değişiklikler yapılması aslında uzun süredir planlanıyordu.

