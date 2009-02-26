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Kültür-Sanat

Kızılordu, Türk Kızılayı ile aynı sahnede

Dünyaca ünlü Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, iki konser için başkente konuk olacak.

26 Şubat 2009 02:00

Dünyaca ünlü Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, iki konser için başkente konuk olacak.
 
Koronun 8 ve 9 Mart'taki konserlerinde Türk Kızılayı Korosu da sahne alacak. İki koronun sahne alacağı konserler, Anadolu Gösteri Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Gösterilerin biletleri, 46-112 TL arasında değişirken, toplu bilet satışlarında bilet sayısına göre farklı indirimler uygulanacak. Minimum 200 bilet satışında 5 TL, 500'ün üzerinde bilet satışında ise 10 TL indirim sağlanacak.

Sosyal sorumluluk projelerinde nakit desteği verilmesi amacıyla 200 bilet üzerindeki alımlarda 5 TL indirim ve ekstra yüzde 10 bağış yapılacak

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