Kızılordu, Türk Kızılayı ile aynı sahnede

Dünyaca ünlü Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, iki konser için başkente konuk olacak.



Koronun 8 ve 9 Mart'taki konserlerinde Türk Kızılayı Korosu da sahne alacak. İki koronun sahne alacağı konserler, Anadolu Gösteri Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Gösterilerin biletleri, 46-112 TL arasında değişirken, toplu bilet satışlarında bilet sayısına göre farklı indirimler uygulanacak. Minimum 200 bilet satışında 5 TL, 500'ün üzerinde bilet satışında ise 10 TL indirim sağlanacak.



Sosyal sorumluluk projelerinde nakit desteği verilmesi amacıyla 200 bilet üzerindeki alımlarda 5 TL indirim ve ekstra yüzde 10 bağış yapılacak

