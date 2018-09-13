Kızılırmak'ta balık ölümleri tedirgin etti

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- TÜRKİYE\'nin en uzun nehri olan Kızılırmak\'ın Sivas kent merkezi yakınındaki bazı bölümlerinde son günlerde görülen balık ölümleri, tedirgin etti.

Sivas\'tan doğup, Karadeniz\'e dökülen Kızılırmak\'ın Karşıyaka Mahallesi Eğri Köprü yakınlarında balık ölümleri görülmeye başlandı. Nehir akıntısında sürüklenen balıklarda morluk ve şişkinlik olduğu görüldü. Bu yıl az yağışın az olması nedeniyle bazı bölümlerinde su seviyesinin azaldığı görülen nehirde ölü balıkları gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi. Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi ekipleri, bölgeye gelerek numune aldı.

Ölümlerin, su debisinin ve sudaki oksijen miktarının azalmasından kaynaklandığının tahmin edildiği bildirildi.



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