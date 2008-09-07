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Çevre

Kızılırmak'da debi düşüyor

Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas bölümünde, debi 3.9 metreküp/saniyeye kadar düştü.

07 Eylül 2008 03:00

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun'dan geçerek çok sayıda dere ve çayın sularını toplayan, Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın Sivas bölümünde debi, gözle görülür bir şekilde düştü.

Çok geniş bir yatağa sahip olan, özellikle ilkbahar mevsiminde yağışlar ve kar sularının etkisiyle taşma noktasına gelen ırmakta, çok az bir bölümden su akıyor.

Debinin düşmesi nedeniyle ırmak yatağında oluşan geniş kumsal alanlar, otluk ve sazlık kısımlar göze çarpıyor. Nehre balık tutmaya gelen vatandaşlar, ırmak yatağında bir süre yürüdükten sonra suyun kıyısına ulaşabiliyor.

Irmağın debisinin çok büyük oranda düştüğünü, nehir üzerinde bulunan, 19 su kemerinin yer aldığı, Selçuklulardan kalma tarihi Kesik Köprü gözler önüne seriyor.

Sivas kent merkezinin, Karşıyaka-Esenyurt mahalleleri ve çevre köylerle bağlantısını sağlayan tarihi Kesik Köprü'nün kemerlerinin çoğundan bugünlerde su akmıyor.

Irmağın yatağının yıllar önce yön değiştirmesi üzerine 2 su kemeri nehirden bağımsız hale gelen tarihi köprünün, İlkbahar mevsiminde 17 kemerinden su akarken, şu anda 3-4 kemerinden su akıyor. Adeta bir dere görünümünü andıran ırmakta, köprünün altından yürüyerek karşı kıyıya geçebilmek mümkün.

Debi 3.9 metreküp/saniyeye düştü

Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürlüğü ekiplerince Kızılırmak'ın Sivas bölümünde Ağustos ayı sonunda yapılan ölçümlerde, ırmağın debisinin 3.9 metreküp/saniye olarak ölçüldüğü belirtildi.

Irmakta bu yıl Mayıs ayında yapılan ölçümlerde debinin 36 metreküp/saniye, Haziran ayı başında ise 22 metreküp/saniye olarak tespit edildiği ifade edildi.

Sarıoğlan (Yamula), Kesikköprü, Hirfanlı, Kapulukaya, Altınkaya, Derbent ve Obruk barajları ile Kızılırmak Deltası'ndaki tarım ve canlı hayatı açısından da büyük önem taşıyan Kızılırmak'ın debisinin, geçen yıl Ağustos ayında da 3.2 metreküp/saniyeye kadar düştüğü kaydedildi.

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