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Kızılırmak Deltası fotoğraf sanatçılarının odak noktası oldu

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı  Zennube Albayrak, 14-15 Ekim'de Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yapılan foto safariye 118 fotoğrafçının katıldığını söyledi

17 Ekim 2017 17:37

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı  Zennube Albayrak, 14-15 Ekim\'de Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti\'nde yapılan foto safariye 118 fotoğrafçının katıldığını söyledi. Albayrak, Kızılırmak Deltası\'nın fotoğraf sanatçıları açısından bir odak noktası olmasını istediklerini söyledi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 14-15 Ekim\'de Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti\'nde düzenlenen foto safari programına 15 ilden toplam 118 fotoğrafçı katıldı. 2 gün süresince bölgedeki doğal yaşamı ve doğal güzellikleri fotoğraflayan fotoğrafçılar etkinlik sonunda kentten ayrıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, foto safari programı ile amaçlarına ulaştıklarını belirterek, şöyle dedi:
\"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan hanımefendi ile AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan beyin önerisi ve katkılarıyla  Büyükşehir Belediyesi olarak 14-15 Ekim\'de foto safari etkinliğini Kızılırmak Deltası\'nda gerçekleştirdik. Bunun hazırlık sürece 8-9 ayı buldu. Ekip arkadaşlarımızla beraber bu süreci iyi bir organizasyonla tamamladık. İnternet üzerinden kayıtlar yapılabildi. Yaklaşık 31 internet üzerinden kayıt vardı. Onun dışında foto safarinin yapılacağı gün de fotoğraf sanatçılarının gelip yaptırdıkları kayıtlar sonucunda 98 kişiye ulaştık. Bu çok güzel bir rakamdı. Pazar Günü foto safariye katılımcı sayısı 118\'e yükseldi. 118 katılımcının Kızılırmak Deltası için çok önemli bir rakam olduğunu düşünüyoruz. 15 ilden katılım sağlandı. Fotoğrafçıların rahat hareket etmeleri için onlara bisikletler verdik. Konaklamaları için çadır tedarik ettik. Ziyaretçi merkezinde kalanlar oldu.\"
Zennube Albayrak, Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir yarışmayı düzenlediğikleri için çok büyük keyif aldıklarını anlatırken, şöyle dedi:
\"İnşallah önümüzdeki yılda çok daha iyi bir değerlendirme ile organizasyon yapacağımızı düşünüyoruz. Jüri üyelerimiz değerlendirme için bu hafta gelecekler. Ödül törenimiz 2 Şubat\'taki \'Dünya Sulak Alanlar Günü\'nde yapılacak. Sergi olacak ve bu fotoğraflarla katalog bastırılacak. Çünkü Kızılırmak Deltası dünyanın sayılı sulak alanlarından birisi. UNESCO süreci içerisinde de bize bunun çok büyük bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Dosyamız artık UNESCO Komitesine iletildi. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz Kızılırmak Deltası ile ilgili her çalışmanın titizlikle üzerinde duruyor. Bu noktada biz fotoğrafçılar açısından bir odak noktası olsun, Kızılırmak Deltası\'nın dünyanın sayılı deltalarından birisi doğal bir mirası bilinsin tanıtımı yapılsın istedik. Ne derece doğal miras olarak değeri bilinirse o kadar da korunacaktır. Bu açıdan da amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum.\"

FOTOĞRAFLI

 

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