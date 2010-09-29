-KIZIL'IN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR İSTANBUL (A.A) - 29.09.2010 - Beyin kanaması teşhisiyle önceki gün Gaziantep'ten İstanbul'a getirilen Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl'ın halen yoğun bakımda tutulmasına rağmen sağlık durumunda düzelme olduğu öğrenildi. Memorial Hastanesi'nde iki gündür yoğun şekilde tedavi uygulanan başkan Kızıl'ın kendisine geldiği ve yakınlarıyla konuşmaya başladığı bildirildi. Kızıl'ın beyninde biriken kanın bugün yapılan tetkiklerde oldukça küçüldüğünün görüldüğü, ancak tedbir amaçlı olarak yoğun bakımdaki tedavisinin pazartesi gününe dek sürdürüleceği kaydedildi. Öte yandan, Maliye Başkanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra, eski Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy hastaneye gelerek, Kızıl'ın yakınlarına ''geçmiş olsun'' dileğinde bulundular.