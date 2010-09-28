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Spor

KIZIL'IN FELÇ RİSKİ YOK İSTANBUL (A.A)

28 Eylül 2010 15:39

-KIZIL'IN FELÇ RİSKİ YOK İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - Beyin kanaması teşhisiyle dün Gaziantep'ten İstanbul'a getirtilen ve Memorial Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl'dan sevindirici haber geldi. Kızıl'ın kardeşi Mehmet Kızıl, doktorların yaptığı açıklamaların olumlu olduğunu ifade ederek, ''Kendisinin felç riski bulunmuyor. Doktorlar, beyinde meydana gelen kanamanın zararsız bir bölgede gerçekleştiğini, bunun da büyük bir şans olduğunu söylediler. Şu anda ters giden bir şey yok. Doktorlar herhangi bir operasyon gerekmediğini söylediler'' dedi. Ağabeyinin bütün reflekslerinin çalıştığını ve bilincinin açık olduğunu ifade eden Mehmet Kızıl, tedavinin ardından en az hasarla hastalığı geçirmeyi umduklarını dile getirdi. -''BURSASPOR MAÇI MORALİNİ BOZDU''- Mehmet Kızıl, Bursaspor maçında yaşananların olayların başkan Kızıl'ın moralini çok bozduğunu söyledi. Ağabeyinin Bursaspor maçından sonraki haftayı moral bozukluğu içinde geçirdiğini dile getiren Mehmet Kızıl, ''Kendisi zaten tansiyon hastasıydı. Çok kafasına taktı. Bu süreçte hafta boyunca morali çok bozuktu. Münferit bir olayın Gaziantepspor'a bu şekilde zarar vermesi kendisini çok etkiledi'' diye konuştu. Mehmet Kızıl, başkan İbrahim Kızıl'ın rahatsızlığıyla ilgi olarak spor ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin, yoğun bakımda olduğu için henüz kendisinin ziyaret edilememesi nedeniyle telefonla arayıp ''Geçmiş olsun'' dediğinde bulunduklarını söyledi. Mehmet Kızıl, arayan herkese teşekkür etti.  -SAATİ ATAN KİŞİ BULUNAMADI- Gaziantepspor-Bursaspor maçında maçın yarıda kalmasına neden olan kol saatini atan kişinin bulunamadığı öğrenildi. Maçta sahaya atılan yabancı maddelerden çakmak ve pet şişeyi atan kişilerin bulunduğu, ancak kol saatini atan kişinin fotoğrafının olmasına ve tespit edilmesine rağmen bulunamadığı ifade edildi. 

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