-Kızılhaç'tan depremzeler için yardım çağrısı CENEVRE (A.A) - 27.10.2011 - Uluslararası Kızılhaç Federasyonu, Van'daki depremden sonra 50 bin kişiye destek için 11,4 milyon dolar yardım talebinde bulundu. Kızılhaç Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 7,2 büyüklüğündeki depremden sonra Van'da binlerce insanın, soğuk havada evsiz kaldığına dikkat çekilerek, depremzedelere yardım için 11,4 milyon dolarlık yardım talebi yapıldı. Açıklamada, özellikle prefabrik ev, çadır, battaniye, kıyafet ve uyku tulumu arayışında olunduğu belirtildi.