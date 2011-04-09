-KIZILHAÇ GEMİSİ LİBYA'DA CENEVRE (A.A) - 09.04.2011 - Tıbbi malzeme taşıyan bir Kızılhaç gemisinin Libya limanına yanaştığı bildirildi. Kızılhaç'tan yapılan açıklamada, yardım malzemeleri taşıyan geminin, Libya Lideri Muammer Kaddafi güçlerinin kuşatması altındaki Misrata limanına yanaştığı ve yardım işçilerinin Zaviye kentine doğru yola çıktığı belirtildi. Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ekibinin başı Jean-Michel Monod, yayımladığı yazılı açıklamada, ''Ateşli silahlarla yaralanan 300 hastayı tedavi etmek için tıbbi malzeme taşıyan gemiyi Misrata'nın en büyük hastanesine gönderiyoruz''dedi. Yardımların Kaddafi güçlerinin kontrolündeki batı kesimine gitmesine, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile Libya hükümeti arasında bir haftadan uzun süren görüşmelerin ardından izin verildi. Uluslararası Kızılhaç Komitesinin, halen Libya'daki muhaliflerin kontrolünde bulunan Tobruk ile Bingazi kentlerinde yardım ekipleri bulunuyor.