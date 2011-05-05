-KIZILDERİLİLER OBAMA'DAN "ÖZÜR" BEKLİYOR ALBUQUERQUE/NEW YORK (A.A) - 05.05.2011 - ABD'nin El Kaide lideri Usame bin Ladin'e yönelik harekatta Kızılderililerin son büyük şefi Geronimo'nun adını kullanması tepki çekti. Fort Sill Apaçi kabilesi başkanı Jeff Houser, ABD Başkanı Barack Obama'ya yazdığı mektupta şöyle dedi: "Bu ülkede Amerikan yerlisi Kızılderili çocuklarının, tarihteki en kutsal önderlerinden birinin adının, ABD toplumunda binlerce insanı öldürmüş terör örgütü başına (Bin Ladin) kod adı olarak verilmesi gerçeği karşısında ne düşüneceklerini hesap ediniz. ABD Başkanı (Obama), şefkat ve değişim üzerine seçimi kazanarak başkan oldu. Bu, Amerika'nın yerli halkıyla kopukluğunun ve kötü niyetin devam ettiğinin kanıtıdır." Bugünün Kızılderili şefi Hauser, "Başkan Obama'nın mutlaka özür dilemesi gerekiyor. Bu yapılan, tüm Kızılderili toplumlarına çok acı veren bir hakaret" ifadesini kullandı. Kızılderili dilinde adı Gohlayeh (Esneyen Adam) olan Geronimo (1829-1909), hem Amerikalılarla hem de 500 yıl Kuzey ve Güney Amerika'da Kızılderilileri katleden İspanyollarla savaştı. Üç çocuğu ve eşi İspanyol askerlerince öldürüldü. Apaçi Kızılderililerinin torunları, "Geronimo, Bin Ladin gibi terörist değil halk kahramanıdır. Kahramanın adının Bin Ladin için kullanılması, federal hükümetle olan (234 yıllık) acı dolu ilişkilerin olağan devamı" dediler. Navaho Kızılderilisi olan emekli Deniz Piyadesi Leon Curley, "Obama hükümetinin Bin Ladin operasyonunda yaptığı aslında bizi şaşırtmadı" görüşünü dile getirdi. ABD Senatosu Kızılderili kurulu başdanışmanı Loretta Tuell ise "Kızılderililerin en büyük kahramanlarından birinin adının, ABD'nin en nefret edilen düşmanına verilmesi üzerine ortaya çıkan kaygılar incelenecektir" açıklamasında bulundu. Onangada Kızılderili Şefleri Kurulu, "Bu yapılan, dünyada iyi bilinen bir adla (Geronimo), Kızılderililer aleyhine basmakalıp düşünceleri hatırlatmaktan başka bir şey değildir. Genelkurmay bunu iyi biliyor olmalıydı" dedi. California Morning Star Gali ve Navaho Ulusu Başkanı Ben Shelly ile ABD Kızılderilileri Ulusal Kurulu Başkanı Jefferson Keel de Kızılderililerin Amerikan ordusuna hizmet ederken canlarını yitirdiklerini hatırlattılar. Açıklamada, aslında operasyonun genel adının Geronimo, Bin Ladin'in kod adının da "Jackpot: Büyük İkramiye" olduğu belirtilerek, bunun düzeltilmesi ve ileride Kızılderililer için daha çok olumsuz kavramlar çıkarılmaması gerektiği bildirildi. Basında yer alan haberlerde, operasyondaki Amerikan güçlerinin Bin Ladin'in ölümünü bildirirken, "Geronimo EKIA (Enemy Killed in Action: Düşman Harekatta Öldürüldü)" ifadesini kullandığı yer almıştı. Associated Press ve Reuters ajanslarına göre ABD Savunma Bakanlığı, "Geronimo" koduyla ilgili olarak, "Kod rastgele seçiliyor" demekle yetindi ve milyarlarca isim arasından niye bunun seçildiği üzerine başka bir açıklamada bulunmadı. Bazı yorumcular, Bin Ladin'e "Geronimo" denmesinin, 11 Eylül 2001'den beri 10 yıl süren kaçma yeteneğinden ötürü olduğunu belirtiyorlar.