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Dünya

Kızıldeniz'in sınırları yeniden belirlerlendi; iki ada Mısır'dan Suudi Arabistan'a geçti

Tiran ve Sanafir adaları 1950'den beri Mısır'a aitti

10 Nisan 2016 13:59

Mısır ve Suudi Arabistan arasında yeniden belirlenen Kızıldeniz sınırı ile ilgili anlaşmanın ardından, 1950 yılından bu yana Mısır'a ait olan Tiran ve Sanafir adaları Suudi Arabistan'a geçti. Anlaşma Kahire’deki İttihadiyye Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi’nin katıldığı törende imzalandı. Yeni deniz sınırı ile ilgili açıklama Mısır Bakanlar kurulu tarafından duyuruldu.

Habertürk'de yer alan habere göre, açıklamada adalar meselesinin son 6 yıldır görüşüldüğü ve iki ülke heyetlerinin konu ile ilgili 11 görüşme yaptığı belirtildi.

Kızıldeniz sınırlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili anlaşma cuma günü Kahire’deki İttihadiyye Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi’nin katıldığı törende imzalanmıştı.

 

Adalar 66 yıldır Mısır'ın himayesindeydi

Suudi Arabistan'ın eski Kralı Abdulaziz el-Suud, 1950 yılında Sanafir ve Tiran adalarının güvenliğinin sağlanması için Mısır’ın himayesine girmesini Mısır yönetiminden talep etmişti. ki ada 66 yıldır Mısır’ın himayesindeydi. Adaların Suudi Arabistan kraliyet ailesine ait olduğu belirtiliyor.

Tiran Adası, Akabe Körfezi'ni Kızıldeniz’den ayıran Tiran Boğazı’nın girişinde yer alıyor. Sina Yarımadası’nın 6 kilometre doğusunda yer alan adanın yüz ölçümü 80 kilometrekare. Tiran Adası’nın hemen doğusunda yer alan Sanafir Adası ise 33 kilometrekare.

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