-KIZILDENİZ'E "KÖPRÜ" TEKRAR GÜNDEMDE KAHİRE (A.A) - 19.07.2011 - Mısır ile Suudi Arabistan'ı kara yolu ile bir birlerine bağlayacak köprü projesinin uzun bir aradan sonra tekrar gündeme geldiği bildirildi. Suudi Arabistan'dan yayın yapan Arap News adlı internet sitesinin Mısırlı bir diplomatı kaynak göstererek yayınladığı haberine göre, 32 kilometre uzunluğunda olması planlanan köprü ile ilgili Mısır ve Suudi Arabistan'ın yeni bir çalışma yaplmasına karar verdikleri belirtildi. Aynı diplomat, köprü projesinin, önümüzdeki ay Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılacak olan Suudi-Mısır İş Konseyi toplantısında gündemin üst sıralarında olacağını söyledi. İsminin açıklanmaması koşulu konuşan diplomat, Köprünün uzunluğunun Suudi Arabistan ile Bahreyn'i bir birine bağlayan Kral Fahd köprüsünden daha uzun olacağını kaydederek, Ortadoğu ile Afrika ülkelerini bir birine bağlayacak, kıtalar arası ihracat ve ithalatı kolaylaştıracak bir köprüye ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi. Söz konusu köprünün, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Ras Hamid beldesini Akabe Körfezi'ni aşarak Mısır'ın Şarm El Şeyh beldesi yakınlarındaki Ras Nasrani bölgesine bağlayacağı ifade edildi. Suudi Arabistanlı seyahat endüstrisi uzmanı Ramazan El Garib, köprü projesinin hayata geçmesi ile birlikte, iki ülke arasında siyasi,ekonomik ve sosyal ilişkilerin artacağını söyledi. Garib, köprünün yapılması durumunda iki ülke arasında hava ve deniz yolundan sonra kara yolununda alternatif seçenek olacağını vurguladı. Haberde, Kahire ve Riyad yönetimlerinin söz konusu projeye yeniden ilgi duyduklarının altı çizilerek, iki ülke arasındaki köprü projesinin 1984 ve 1988 yıllarında düşünüldüğünü fakat sonradan gündemden düştüğü anlatıldı.