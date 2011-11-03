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Dünya

Kızıldeniz'de 1230 yolcunun bulunduğu feribotta yangın KAHİRE (A.A)

03 Kasım 2011 13:06

-Kızıldeniz'de 1230 yolcunun bulunduğu feribotta yangın KAHİRE (A.A) - 03.11.2011 - Kızıldeniz'de sefer yapan ve içinde 1230 Mısırlı yolcunun bulunduğu bir feribotta bu sabah yangın çıktı. Denizcilik kaynakları, Mısır'ın Nueyba limanına gitmek üzere Ürdün'ün Akabe limanından demir aldıktan kısa bir süre sonra feribotta yangın çıktığını belirtti. Kaynaklar, yolcuları tahliye etmek için kurtarma sandallarının hazırlandığını, ayrıca kurtarma çalışmalarına destek için Nueyba'dan ikinci bir feribotla bir römorkörün gönderildiğini kaydetti.

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