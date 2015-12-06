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Dünya

Kızıldağ, Esad güçlerinin eline geçti

Bölge 15 günde dört kere el değiştirdi

06 Aralık 2015 10:00

Suriye’nin Lazkiye kentine bağlı Bayırbucak Türkmen bölgesindeki Kızıldağ, büyük oranda rejim güçlerinin eline geçti.

Cumhuriyet’in haberine göre rejim güçleri, sabah saatlerinden itibaren Rus jetlerinin desteğiyle Kızıldağ ve Fırınlık noktalarına yoğun saldırı gerçekleştirdi.

Gün boyu süren çatışmalar sonucu, Esad güçleri, zırhlı araçlarla Kızıldağ tepesine doğru ilerledi.

Kızıldağ'ın büyük bölümünü ele geçiren rejim güçlerinin, tepeye zırhlı araçlarla çıktığı, çatışmaların ise aralıklarla sürdüğü bildirildi.

Bölgeye hakim bir konumda olması nedeniyle stratejik önem taşıyan Kızıldağ, son 15 gün içinde 4 kez el değiştirmiş, son olarak 1 hafta önce Türkmenlerin eline geçmişti.

 

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