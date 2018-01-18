T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kızılcahamam'a TIR'la F-4 savaş uçağı getirildi

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)- ESKİŞEHİR Birinci Hava İkmal Komutanlığı tarafından Kızılcahamam'daki teknik lisenin uçak bölümü öğrencilerinin uygulamalı eğitiminde kullanılmaları için gönderilen F-4 Phantom savaş uçağı, üç TIR ile taşınarak

18 Ocak 2018 19:42

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)- ESKİŞEHİR Birinci Hava İkmal Komutanlığı tarafından Kızılcahamam\'daki teknik lisenin uçak bölümü öğrencilerinin uygulamalı eğitiminde kullanılmaları için gönderilen F-4 Phantom savaş uçağı, üç TIR ile taşınarak ilçeye getirildi. Uçak, ilçe protokolü tarafından karşılandı.
Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bölümü öğrencilerinin uygulama eğitiminde kullanılmak üzere, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinden çıkarılan F-4 Phantom uçağı, Kızılcahamam ilçesine gönderildi. Üç TIR ile ilçeye getirilen uçağı, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye  Başkanı Muhittin Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Emniyet  Müdürü Halil İbrahim Ulubey ve İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi karşıladı. Yaklaşık 2 yıl süren yoğun çalışmalar sonucu F-4 savaç uçağını okula getirdiklerini belirten Okul Müdürü Kadir Yaman, Türkiye\'de bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade etti. İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ise, \"Kızılcahamam\'a gelen F-4 savaş uçağının burada uçak bölümünde okuyan öğrencilerimizin eğitiminde kullanılacak olması sevindirici, aynı zamanda insanlarımız da yakından böyle bir uçağı görme imkanı bulacak\" dedi.
Uçağın okul bahçesindeki yerine montajı yaklaşık bir hafta sürecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nurullah TOSUNKIZILCAHAMAM Ankara DHA ESKİŞEHİR Birinci HavaKomutanlığıKızılcahamamF4 PhantomTIRUçakHakan Gülşen MeslekiTeknik Anadolu Lisesi Uçak BölümüHava Kuvvetleri KomutanlığıKızılcahamam Kaymakamı Mehmet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24