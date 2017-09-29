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Spor

Kızılcabölükspor'da Şermet'ten tarihi istatistik

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 3'ncü Lig 3'ncü Grup'ta deplasmanda Büyükçekmece Tepecikspor'u 1-0 yenerek 13 puanla 3'ncü sıraya yükselen Kızılcabölükspor'da teknik direktör Hasan Şermet, sarı-kırmızı takımın başında 200'ncü resmi maçına çıkmanın gurur

29 Eylül 2017 15:13

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 3\'ncü Lig 3\'ncü Grup\'ta deplasmanda Büyükçekmece Tepecikspor\'u 1-0 yenerek 13 puanla 3\'ncü sıraya yükselen Kızılcabölükspor\'da teknik direktör Hasan Şermet, sarı-kırmızı takımın başında 200\'ncü resmi maçına çıkmanın gururunu yaşadı. 2011-12 sezonunda göreve başladığı Denizli ekibini Süper Amatör Lig\'den önce Bölgesel Amatör Lig\'e daha sonra 3\'ncü Lig\'e taşıyan 48 yaşındaki teknik adam, takımına 3\'ncü Lig\'de 2015-16\'da Play-Off finali oynatarak 2\'nci Lig\'in kapısından döndü.
Kızılcabölükspor, geçen sezon Hasan Şermet yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası\'nda gruplara kalma başarısı göstererek tarih yazdı. Denizli\'nin Tavas İlçesi\'ne bağlı 4800 nüfuslu Kızılcabölük beldesinin tanıtımına katkı sağladıkları için mutlu olduklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, kısıtlı bütçelerle başarı hedeflediklerini söyledi. Teknik direktör Şermet, 7\'nci sezonunu geçirerek tarihi bir istatistiğe adını yazdırdığı Kızılcabölükspor\'da 200 müsabakada 96 galibiyet, 55 beraberlik, 49 yenilgi aldı.

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