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Spor

Kızılcabölükspor yollara düştü

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Tekirdağspor'u 3-2 yenerek yeniden 2'nci sıraya yükselen Kızılcabölükspor, lig ve kupada oynayacağı 3 maç için 6 günde toplam 2 bin 381 kilometre yol yapmış olacak

23 Ekim 2017 16:57

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta deplasmanda Tekirdağspor\'u 3-2 yenerek yeniden 2\'nci sıraya yükselen Kızılcabölükspor, lig ve kupada oynayacağı 3 maç için 6 günde toplam 2 bin 381 kilometre yol yapmış olacak.
Kızılcabölük\'ten Tekirdağ\'a karayoluyla 471 kilometre yol kat eden Denizli temsilcisi, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası\'nda çıkacağı Demir Grup Sivasspor randevusu için Tekirdağ-Sivas arasındaki 1029 kilometreyi de yine kara yoluyla geçecek. Kızılcabölükspor, kupa sınavının ardından Denizli\'ye son olarak 881 kilometre yol yapacak. Teknik Direktör Hasan Şermet, Sivasspor karşısında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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