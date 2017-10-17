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Spor

Kızılcabölükspor Teknik Direktörü Şermet: "Utaş Uşakspor maçında yaptığımız hatalardan ders alacağız"

Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA) - TFF 3

17 Ekim 2017 15:22

Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA) - TFF 3. Lig 3. Grup\'ta sahasında lider Utaş Uşakspor\'a karşı öne geçmesine rağmen 4-1 mağlup olarak koltuğa oturma fırsatını kaçıran Kızılcabölükspor\'da teknik direktör Hasan Şermet, karşılaşmadan gerekli dersleri çıkaracaklarını söyledi. Grupta halen 15 puanla 3. sırada bulunduklarını hatırlatan Şermet, \"Utaş Uşakspor maçında yaptığımız hatalardan ders alacağız, bu maçı tekrar oturup izleyeceğiz. Lig uzun bir maraton. Daha önümüzde oynanmamış 26 maç var. Bu çocuklar takımı bu noktalara getirdi, yine bu çocuklar devamını getirecek. Oyuncularımıza yüklenmek doğru değil. Hepimiz silkelenip önümüze bakacağız\" diye konuştu.

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