Kızılcabölükspor-Elaziz Belediyespor: 4-0

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

STAT: Kızılcabölük Semt Sahası

HAKEMLER: Doğu Yılmaz (xx), Bülent Korkmaz (xx), Giray Kara (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Göksal (xxxx) - Emre (xx), İlyas (xx), Muhammet (xx), Yenal (xx) (Dk. 14 Serkan xx), Hüseyin (xxx) (Dk. 75 Mustafa xx), Ersin (xx), Taygun (xx), Oğuzhan (xxx) (Dk. 69 Ali Helvacı xx), Gökhan (xxx), Samet (xxxx)

ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin (x) - Mustafa (x), Serdar (xx), Ertuğrul (x) (Dk. 76 Nihat x), Batuhan (x), Cenk (xx), Ferhat (x) (Dk. 68 Muhammet Can xx), Yunus Can (xx), Eren Can (x), Halil İbrahim (x) (Dk. 59 Ali x), Veysel (x)

GOLLER: Dk. 6 Gökhan, Dk. 62 Oğuzhan, Dk. 63 ve 86 Samet (Kızılcabölükspor)

SARI KARTLAR: Samet (Kızılcabölükspor), Mustafa, Batuhan, Ertuğrul, Yunus Can (Elaziz Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup mücadelesinde Kızılcabölükspor, evinde Elaziz Belediyespor\'u farklı yenerek ikinci sıraya yükseldi: 4-0. İç sahada oynadığı üçüncü maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekibin gollerini 6\'ncı dakikada Gökhan, 62\'nci dakikada Oğuzhan ve 63 ile 86\'ncı dakikalarda Samet attı. Kızılcabölük, bu skorla puanını 11\'e çıkardı. Konuk ekip ise 4 puanla düşme hattında kaldı.

6\'ncı dakikada ev sahibi öne geçti. Ceza sahası içinde Hüseyin ile verkaça giren Gökhan\'ın yakın mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

45+1\'inci dakikada yaklaşık 30 metreden Cenk\'in sert vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanının dışına gitti.

62\'nci dakikada fark 2\'ye çıktı. Taygun\'un defansın arkasına gönderdiği nefis pasa hareketlenen Oğuzhan, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

63\'üncü dakikada Oğuzhan\'ın defansın arkasına gönderdiği pasla sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Samet, plase vuruşla kaleci Engin\'i avladı: 3-0.

86\'ncı dakikada Gökhan\'ın defansın arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen Samet, kaleciyle karşı karşıya kalıp skoru belirledi: 4-0.