Kızılcabölükspor - Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor: 2-0

DENİZLİ, (DHA)

STAT: Kızılcabölük Semt Sahası

HAKEMLER: Burak Özcan (xx), Özgür Fatih Kalaycı (xx), Hüseyin Otyakmaz (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xxx) - Kaan (xxx), Mustafa (xx) (Dk. 62 İlyas xx), Ramazan (xxx), Sedat (xx), Ali Helvacı (xxxx) (Dk. 89 Burak), Tayfun Sabri (xxx), Gökhan (xxx), Tayfun (xx), Samet (xxx) (Dk. 75 Melih xx), Fatih (xx)

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Fehmi (x) - Gökhan (xx), Fatih (x), Mehmet Emin (x) (Dk. 84 Mehmet Eksik), Alper Hamdi (xx), Berkay (x) (Dk. 69 Alican x), Bilal (x) (Dk. 46 Güven x), Mehmet Sayar (xx), Fırat (x), Ömer Faruk (xx), Ahmet Buğrahan (xx)

GOLLER: Dk. 33 Ali Helvacı, Dk. 70 Kaan (Kızılcabölükspor)

SARI KARTLAR: Ramazan (Kızılcabölükspor), Ömer Faruk, Mehmet Sayan, Mehmet Emin (Karaköprü Bld)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Kızılcabölükspor, üst üste ikinci galibiyetini evinde Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor\'dan aldı: 2-0. Kızılcabölük Semt Sahası\'nda oynanan maçta golleri 33\'üncü dakikada Ali Helvacı ve 70\'inci dakikada Kaan attı. Bu skorla 10 hafta sonunda 21 puana ulaşan Denizli temsilcisi, lider Utaş Uşakspor\'un gerisinde ikinci sıraya tırmandı.