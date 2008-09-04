Kızılay'ın Ramazan yardımları

Ramazan ayı boyunca her gün yaklaşık 15 bin kişiye sıcak yemek dağıtan Türk Kızılayı, ayrıca, 50 bin aileye de gıda yardımı yapacak.



Ramazan yardımları kapsamında şubeler, kendi bölgelerindeki muhtarlıklarla iş birliği yaparak ihtiyaç sahiplerini belirleyecek ve vatandaşların bağışlarıyla gerek duyulan gıdaları temin edecek.



Yardım yapmak isteyenler, Türk Kızılayının “www.kizilay.org.tr” internet adresi üzerinden 55 YTL karşılığında 4 kişilik bir ailenin 1 aylık ihtiyaçlarının karşılanması için hazırlanan ramazan kolilerinden bağışta bulunabilecekler.



Yardım ve zekâtlar için bütün bankalardaki 2868 numaralı hesaplara, SMS yoluyla da bütün GSM operatörlerinden 2868 numaralı hesaplara bağış yapılabilecek.



