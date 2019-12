-Kızılaydan Somali'de kurban kampanyası ANKARA (A.A) - 14.10.2011 - - Her yıl Kurban kampanyası başlatan Türk Kızılayı, bu yıl bir ilke imza atarak 11 bin hisseyi kapsayan kurbanı Somali'de kesecek. Somali'den temin edilecek kurbanlıklar, orada kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, bu yıl bir ilk olarak belli bir miktar hisse ile sınırlı olmak koşulu ile kurbanların Somali'de kesilmesini, bölge halkına dağıtılmasını kararlaştırdıklarını ifade etti. Akar, yardımlarıyla Somali halkına destek olan Türk vatandaşlarının ''Somali'de kurban kesimi'' kampanyasına da büyük destek vereceğini düşündüklerini dile getirdi. Bölge koşulları göz önünde tutulduğunda vatandaşlardan gelecek talebin tamamını karşılamanın mümkün olmadığı vurgulayan Akar, ''Çünkü yüz binlerce hisse kurbanı orada kesip saklamak mümkün değil'' dedi. Akar, bölgede buzhane ve kesimhane bulunmadığından öncelikle bu şartların oluşturulması gerektiğini belirtti. Somali'de kurban kesimi için harekete geçtiklerini bildiren Akar, ''Türk Kızılayı olarak, bölgeye demontable buzhane sevk ediyoruz. Şoklama ve muhafaza buzhanesi olmak üzere. Aynı zamanda orada bir kesimhane mekanını da aldık, rehabilite ediyoruz. Burayı mezbaha olarak kullanacağız'' diye konuştu. Akar, Somali'de altyapı bulunmadığını, buzhaneyi çalıştırmak için bölgeye jeneratör götüreceklerini anlattı. Kurban kampanyasını 11 bin hisseyle sınırlı tutacaklarını belirten Akar, ''Bu hisse sayısı, bölgedeki saklama kapasitemiz dikkate alınarak hesaplandı'' dedi. Akar, söz konusu hissenin çok az olduğunu, muhtemelen bir gün içerisinde dolacağını, Somali'de kesilecek kurbanların Türkiye'ye oranla ''son derece ucuz'' olacağını vurgulayarak, ''Çünkü hayvanlar bölgeden temin edilecek. Bölgede de hayvan fiyatları çok ucuz. Bu nedenle bir hisse kurban yaklaşık 100-150 liraya mal olacak'' diye konuştu. Kampanyaya katılmak isteyenlerin Türk Kızılayına vekalet vermelerinin ve açıklanacak hesap numaralarına ücreti yatırmalarının yeterli olacağını aktaran Akar, ''Bu vekaletle biz vatandaşlarımızın adına kurbanlarını keseceğiz'' dedi. Akar, çeşitli yerlerden Somali gibi bölgelerde çok sayıda kurban kesimi gerçekleştireceklerine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığına değinerek, ''100 bin tane keseceğiz gibi açıklamalar gerçekçi değil. Bölgede, bu sayıda kurban kesimi, mümkün değil. Çünkü, koşullar müsait değil, saklanması, kesilmesi mümkün değil. Orası sıcak bir iklim olduğundan et hemen bozulur. Ancak soğuk hava depoları olan bir gemi götürülmesi gerekir, biz götürüyoruz. 'Eti hemen asıyorlar, kuruyor ve yiyorlar' diyorlar, kurutma esası öyle kolay değil. Her şeyden önce koşullar hijyenik değil.''