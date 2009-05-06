Kızılay’dan, Mardin’e psikososyal destek ekibi

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde 44 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından, Türk Kızılayı saldırıdan etkilenen vatandaşlara psikososyal destek sağlamak amacıyla 8 uzman personel gönderdi.



Türk Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, doğal sebeplerle veya insan eliyle meydana gelen afetler sonrasında, afetlerden etkilenen insanlara temel barınma ve ihtiyaç malzemelerini sağlayan Türk Kızılayının bir yandan da psikososyal destek çalışmalarına devam ettiği belirtildi.



Saldırının ardından Bilge köyü halkının büyük bir şok ve üzüntü içinde olduğu belirtilen açıklamada, Türk Kızılayının olaydan etkilenen vatandaşlara destek olması amacıyla Afet Operasyon Merkezinde görevli bir uzman psikologu bölgeye gönderdiği ifade edildi. Açıklamada, Türk Psikologlar Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin katılımıyla 2006 yılında kurulan ve genel sekretaryasını Türk Kızılayının yürüttüğü "Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği'nden (APHB) Prof. Dr. Nedret Öztan ve Doç. Dr. Nilgün Küçükkaraca'nın da bölgede psikososyal destek çalışmaları gerçekleştirmek üzere yola çıktığı kaydedildi.



Açıklamada, birliğe bağlı olarak çevre illerde göreve yapan psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının da Bilge köyündeki çalışmalara katılımları için gerekli girişimlerin yapıldığı bildirildi.



Türk Kızılayının, ayrıca Mardin Valiliği ile koordineli olarak, Güneydoğu Anadolu Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezinden bölgeye 7 uzman personel eşliğinde 2 öncü araç, 5 çadır ve 1 hazır mutfak gönderdiği de belirtildi. Bölgede görev yapacak ekibin psikososyal destek çalışmalarının yanı sıra Bilge Köyü halkı ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları için taziye çadırı kurarak helva, su ve sıcak yemek dağıtacağı ifade edildi.

