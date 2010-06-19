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Yaşam

Kızılay'dan Kırgızistan'a 40 ton gıda yardımı

Türk Kızılayı Genel Başkanı, 40 ton temel ihtiyaç maddesi taşıyan bir kargo uçağının Kırgızistan'a hareket ettiğini bildirdi.

19 Haziran 2010 03:00

T24 - Kırgızistan'da yaşanan ve iç savaşı andıran olayların ardından ilk yardım uçağının 15 Haziran'da Kırgızistan'a ulaştığını bildiren Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali, 40 ton temel ihtiyaç maddesi taşıyan kargo uçağının da hareket ettiğini açıkladı. 


Küçükali, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Kızılayının Kırgızistan'da çatışmaların meydana geldiği ilk günden itibaren yardım çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.


Kırgızistan'a 15 Haziran'da ilk yardım uçağını ulaştıran Kızılayın gıda, battaniye, mutfak seti ve tıbbi malzeme yardımını dağıttığını hatırlatan Küçükali, ilk etapta bölgeye sevk edilen yaklaşık 20 tonluk acil yardım malzemelerinin Kırgızistan Kızılayı iş birliğiyle Oş kentinde hem Kırgız, hem de Özbek mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını aktardı.


Küçükali, şunları kaydetti:


''Son olarak 40 ton temel ihtiyaç maddesi taşıyan bir kargo uçağı Kırgızistan'a hareket etti. Söz konusu yardım malzemeleri yine Türk Kızılayının gözetimi ve denetiminde Kırgızistan Kızılayı iş birliğiyle zor durumdaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.''


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