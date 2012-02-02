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Yaşam

Kızılaydan kan bağışı çağrısı ANKARA (A.A)

02 Şubat 2012 14:03

-Kızılaydan kan bağışı çağrısı ANKARA (A.A) - 02.02.2012 - Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, kan bağışının bu kış geçen kış mevsimine göre yüzde 10 oranında azaldığını belirterek, ''Sebebi de kara kış. Karın yağması, insanların dışarıya çıkamamaları neticesinde kan veremeyişleri'' dedi.  Akar, Türk Kızılayının, düzenlediği gönüllü ve güvenilir kan alma kampanyalarıyla iyi bir sistem oturttuğunu söyledi. Türkiye'de bir yılda ortalama olarak 1 milyon 800 bin ünite kana ihtiyaç olduğunu bildiren Akar, ''Bunun 1 milyon 200 bin civarında olan kısmını Türk Kızılayı olarak biz karşılıyoruz. Programlarımıza göre 2013 yılının sonu itibarıyla 1 milyon 800 bin ünite kanı da biz karşılamış olacağız'' dedi. Türk Kızılayının son derece ileri teknolojilerle çalıştığını, kan nakil araçlarındaki ısı durumunu dahi kontrol edebilecek durumda olduklarını anlatan Akar, son zamanlarda kan bağışında azalma yaşandığını kaydetti.  Akar, şöyle konuştu: ''Bizim normalde topladığımız kan zaman zaman azalıyor, zaman zaman da çoğalıyor. Mesela Van depreminden sonra özel istek yapmadığımız halde kan bağışı iki misline çıktı. Kan bağışı ramazan ayında ve çok soğuk günlerde azalıyor, şimdi olduğu gibi. Bugünlerde kan bağışı azaldı, sebebi de kara kış. Karın yağması, insanların dışarıya çıkamamaları neticesinde kan veremeyişleri.  Vatandaşlarımızdan şunu rica ediyorum, kan ihtiyacı durmuyor. Kan sentetiği olmayan bir malzeme. Ameliyat masasında kan bekleyen hastalarımız olacak, bunları mağdur etmemek için bağışçılarımızın kan merkezlerine gelerek kan vermelerini istirham ediyoruz. Ümit ediyoruz ki bu kış dönemlerinde vatandaşlarımız azami ilgiye gösterirler ve kan bağış oranları tekrar yukarı doğru çıkar.'' 

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