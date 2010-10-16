-KIZILAY'DAN İSTANBUL'A 2 AFET MERKEZİ EDİRNE (A.A) - 16.10.2010 - Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali, İstanbul'a biri Avrupa, diğeri Anadolu Yakasına olmak üzere çok büyük afet müdahale merkezi yaptıklarını bildirdi. Küçükali, Kızılay'ın, milliyet, ırk, dini inanç, sınıf veya siyasi düşünce farkı gözetmeksizin, insan ıstırabını, en ivedi ve zaruri ihtiyaçlara öncelik vererek dindirmeye çalıştığını belirtti. Bu kapsamda Türk Kızılayı'nın, ülkedeki ve dünyadaki olası felaketlere karşı her zaman hazır olduğunu ifade eden Küçükali, ''Olası felaketlere karşı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz'' dedi. Olası felaketlere karşı Sakarya'da, Düzce'de, Lüleburgaz'da, Bursa'da büyük depolar oluşturduklarını anlatan Küçükali, şöyle devam etti: ''Büyükkarıştıran'da büyük depolama yerimiz var. Ama bu yeter mi yetmez. Edirne'de koltuk altı deposunun olması lazım. Bu ne demektir. İçerisinde afete ilk müdahale edebilecek acil malzemelerin olacağı bir yer elinin altında olsun ki Büyükkarıştıran'dan buraya gelinceye kadar da diğer afete müdahale yapılmış olsun. Türkiye genelinde olası afet riski olan ülkelerde bu depoları yapıyoruz. Mesela Düzce'de büyük bir bölge deposu var. Ama Bolu'da da koltuk altı deposu var. Adapazarı'nda da depo var. Aynı şeyi yaklaşık 15 gün sonra Kocaeli'nde de yapıyoruz. Mesela Bursa'da büyük bir depo var, ama Yalova'da da koltuk altı deposu var. Diğer taraftan İstanbul'a biri Avrupa, diğeri Anadolu yakasına olmak üzere çok büyük afet müdahale ve lojistik merkezi yapıyoruz. İkisini de bedava yaptırıyoruz. Bir tanesi yaklaşık 20 milyon lira, diğeri de 27 milyon lira değerinde. Bu iki deponun içindeki malzemeler hariç. Bunlar çok ciddi maliyetli işler.''