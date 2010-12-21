-KIZILAY'DAN İRAN'A YARDIM ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Türk Kızılayı, Kerman eyaletindeki depremin ardından İran'a 2 TIR yardım malzemesi gönderdi. Kızılay Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, İran'ın güney bölgesindeki Kerman eyaletinde şiddetli bir deprem meydana geldiği haberinin hemen ardından Kızılay Afet Operasyon Merkezince bölgedeki gelişmelerin takip edildiği belirtildi. Açıklamada, Kızılay'ın Kuzeydoğu Anadolu Bölge Afet Yönetim ve Lojistik Merkezi'nden 2 TIR dolusu çadır, battaniye ve katalitik sobanın Kerman eyaletine gönderildiği bildirildi. Açıklamada, ihtiyaç duyulması halinde bölgeye ek yardım malzemesi ve uzman afet müdahale ekibi ulaştırılması için tüm hazırlıkların tamamlandığı, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.