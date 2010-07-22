-KIZILAY'DAN HORASAN'A YARDIM ERZURUM (A.A) - 22.07.2010 - Türk Kızılayı, sel baskınında 6 kişinin yaşamını yitirdiği Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Saçlık köyüne çadır, battaniye ve kuru gıda gönderdi. Türk Kızılayı Erzurum ve Sarıkamış Şube Başkanlıkları, Horasan Kaymakamlığının talebi üzerine, Saçlık köyünde selden etkilenen vatandaşlar için 156 battaniye, 30 çadır, 30 kuru gıda kolisi ve 150 koli su yardımı gönderdi. Yardım malzemelerinin köye ulaşmak üzere olduğunu belirten yetkililer, selzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağının bildirdi. Bu arada, selde yaşamını yitiren 6 kişinin cenazeleri otopsi için Erzurum Adli Tıp'a gönderildi.