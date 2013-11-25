Kızılay'dan HIV'lı kan için savunma: AIDS kandan değil, bilimden bulaştı

Böbrek hastalığı nedeniyle, 2011'de böbrek nakli yapılan Ahmet Emin Bilgin, ameliyattan 4 ay sonra durumu ağırlaşınca tekrar hastaneye götürüldü. Yapılan testlerde, ameliyatta verilen kandan Bilgin’e AIDS hastalığına yol açan HIV bulaştığı tespit edildi. Müfettiş raporunda, “Virüs taşıyan kanın, 17 Mart 2011’de Kızılay’ca C.M. isimli donörden alındığı, bu kanın işlenmesi ile elde edilen taze donmuş plazmanın 15 Nisan 2011’de Kızılay tarafından hastaneye gönderildiği ve Bilgin’e verilmesiyle hastalığın bulaştığı...” ifade edildi. Kızılay'ın avukatları ise, "burada kurum çalışanlarının kusurundan bahsedilemez, sadece bilimin kusurundan söz etmek mümkündür" dediler. Ahmet Emin Bilgin’in ailesi tazminat davasının yanısıra, Sağlık Bakanlığı, Kızılay ve Özel Medical Park Hastanesi hakkında ceza davası için de suç duyurusunda bulundu.

Fırat Alkaç'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Bilgin, 3 gün sonra can verdi. sağlık bakanlığı incelemesinde, virüsün Bilgin’e ameliyatta verilen kandan bulaştığı tespit edildi. Kızılay’ın avukatları ise “Tıpta bu tür olaylar ciddi ve istenilmeyen olay akışı olarak adlandırılır. Bunun anlamı, her türlü tedbir alınmasına rağmen, tıpkı bir doğa olayı gibi ortaya çıkabilecek sonuçlar olmasıdır. Burada kurum çalışanlarının kusurundan bahsedilemez, sadece bilimin kusurundan söz etmek mümkündür. Güvenli kan temini için kan bağışçı tarafından doldurulan Kan Bağışçı Sorgulama Formu’nda ‘evet’ yada ‘hayır’ olarak cevaplanan sorular, kan yoluyla bulaşıcı hastalıklar ve kan bağışçısı için risk oluşturabilecek durumlar ayrıntılı olarak sorgulanmaktadır. Bağışçının yanıltıcı ifade vermesinde kurumun kusuru yoktur.”

Haberin tamamını okumak için tıklayın.