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Kızılay'dan Bilge köyüne yardım

Türk Kızılayı, 44 kişinin katledildiği saldırının yaşandığı Mardin'in Bilge köyüne 7 kişilik ekip ile yardım malzemesi gönderdi.

06 Mayıs 2009 03:00

Türk Kızılayı, 44 kişinin ölümüne neden olan saldırının yaşandığı Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyüne 7 kişilik ekip ile yardım malzemesi gönderdi.

Güneydoğu Anadolu Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkez Müdürü Ahmet Taşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ekip başkanı, iki aşçı, bir sayman, bir lojistik görevlisi ve iki yardımcı personelden oluşan yedi kişilik ekibi Mardin'e gönderdiklerini söyledi.

Ekiple birlikte köyde sıcak yemek çıkarılacak malzemelerin de gönderildiğini ifade eden Taşar, şöyle dedi:

"Köyde üç büyük taziye çadırı, bir tane psikososyal destek çadırı, bir tane de mutfak çadırı olmak üzere 5 çadır kurulacak. Oradaki mutfakta sıcak yemek çıkarıp, vatandaşlara ikram edilecek."

Taşar, ayrıca Kızılay Afet Operasyon Merkezinden uzman psikolog Meltem Kılıç, Türk Psikologlar Derneğinden Prof. Dr. Nedret Öztan ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğinden Doç. Dr. Nilgün Küçük Karaca'nın da yarın sabah İstanbul'dan uçakla Mardin'e hareket edeceğini bildirdi.

Uzmanların köydekilere destek çalışması yapacağını ifade eden Taşar, "Uzmanlar şiddet olaylarının etkileriyle başa çıkılmasına yönelik bilgilendirme toplantıları yapıp, vatandaşlara destek verecekler" dedi.

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