Ankara Gezi eylemerine polis müdahalesi; 17 gözaltı

Gezi olaylarının yıldönümünde Ankara Kızılay Meydanı'nı kapatan gruba çevik kuvvet ekipleri tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. İzmir'de yaklaşık bin kişilik bir grup Basmane Meydanı'nından Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyüşe başladı.

Ankara Kızılay Meydanı’nda Gezi Parkı olaylarının yıldönümü nedeniyle toplanan gruba da polis müdahale etti. İlk polis müdahelesi Saat 18.50’de Kızılay’da toplanan gruba yapıldı. Gezi olaylarının yıldönümü nedeniyle Ankara Emniyeti dün sabah saatlerinden itibaren Kızılay ve Başbakanlık binasının bulunduğu bölgede çok geniş güvenlik önlemleri aldı. Havada da sürekli bir polis helikopteri denetim yaptı. Akşam saat 18.00’da toplanan 1500 kişilik grup Tunalı’dan Kızılay’a yürümek istedi. Kızılay’a gelen grup bulvarı trafiğe kapattı. polis gruba önce uyarıda bulundu. Grup, uyarıya rağmen dağılmayınca saat 18.50’de tayzikli su ve biber gazları ile müdahale edildi. Ziya Gökalp Caddesi’ne yönelen gruplar polisin müdahalesine, havai fişek ve taş atarak karşılık verdi. Eylemciyer daha sonra ara sokaklara dağıldı. Polis ekipleri Kolej kavşağına kadar göstericileri kovaladı. Tekrar toplanan gruba yeniden müdahale yapıldı.

17 gözaltı

Gezi eylemleri sırasında polis kurşunuyla ölen Ethem Sarısülük’ün vurulduğu noktaya ise eylemciler gelerek karanfil bırakıp mum yaktı. Müdahale sırasında 2’si 18 yaşından küçük olmak üzere 17 kişi gözaltına alındı. Kuğulu Park’ta da akşam saat 20.00 sıralarında toplanan yaklaşık 2 bin kişi burada “Gezi Forumu” düzenledi. Forumda CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç ile gazeteci Bekir Coşkun da konuşma yaptılar. Buradaki konuşmaların ardından yaklaşık 700 kişi Kuğulu’dan sloganlarda Kızılay’ın yakınındaki Olgunlar’a kadar yürüdü. Olgunlar’da barikat kuran polis, yürüyüşe izin vermeyince grup olaysız dağıldı.