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KIZILAY'A YOLSUZLUK OPERASYON'UNDA 20 GÖZALTI SAMSUN (A.A)

20 Haziran 2011 14:39

-KIZILAY'A YOLSUZLUK OPERASYON'UNDA 20 GÖZALTI SAMSUN (A.A) - 20.06.2011 - Samsun'da Türk Kızılayı Şubesi'ne yönelik operasyonda aralarında Şube Başkanı Mustafa K. ve Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Türk Kızılayı Samsun Şubesi'nde yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon başlattı. Operasyonda Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Mustafa K, Yönetim Kurulu Üyeleri Tuğrul B, Mehmet Levent S, Ali Mürteza Y, Ömer Faruk Y, Levent C, Murat K, Muharrem Y. ile çalışanlar Mustafa T, Koray B, Başar A, Mustafa Alper K, Tuncay B, Cengiz A, Hikmet A, Yalçın Ç, Tunçay S, Mehmet Onur K, Ferdi K, Gülserin G. gözaltına alındı. Öte yandan soruşturma çerçevesinde il dışında bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden Oktay A. ile yurt dışında bulunan Pervin P. ve eski Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet Ö'nün de gözaltına alınacağı öğrenildi. Zanlılar hakkında, ihaleye fesat karıştırmak, güveni kötüye kullanmak ve resmi belgelerde sahtecilik yapmak suçlamasıyla işlem yapılacağı öğrenilirken, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ifadelerinin alınmaya başlandığı bildirildi.

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