-Kızılay: Vural ailesi Kızılay çadırında kalmadı ANKARA (A.A) - 10.11.2011 - Türk Kızılayından, Van'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde Aydınlar beldesindeki evleri hasar gören Vural ailesinin ''Kaldıkları çadırda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği'' iddiasıyla ilgili, ''Vural ailesi, depremden sonraki süreçte hiçbir zaman Türk Kızılayının çadırlarında kalmamıştır'' açıklaması yapıldı. Türk Kızılayından, ''Kaldıkları Kızılay çadırında sobadan zehirlendikleri'' iddia edilen ve bu olaydan dolayı 2 çocuklarını kaybeden Vural ailesi ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Acı olayın yaşanmasının hemen ardından Türk Kızılayına bağlı olarak bölgede çalışma yürüten psikososyal destek uzmanlarının, Vural ailesi ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdikleri, görüşme sırasında Vural ailesinin, ''Depremden sonra belde belediyesinin dağıttığı çadırda kalırken odun sobası yaktıkları için karbonmonoksit gazına maruz kaldıklarını'' ifade ettikleri belirtilen açıklamada, şöyle denildi: ''Vural ailesi, depremden sonraki süreçte hiçbir zaman Türk Kızılayının çadırlarında kalmamıştır. Belde belediyesinin dağıttığı çadır, hava geçirmeyen PVC malzemeden üretilmiştir ve içerisinde soba kullanılması uygun değildir. Ailenin kullandığı ve üzücü olayı yaşadığı bu çadır, Türk Kızılayı ekibi tarafından fotoğraflanmıştır. Türk Kızılayının kendi üretimi olan Türk tipi çadırlar ise hava geçirgenliği olan fakat içerisindeki ısıyı koruyan özel bir malzemeden üretilmiştir. Bu çadırların içerisinde katalitik soba ve elektrikli ısıtıcılar rahatlıkla kullanılabilmektedir.'' Katı yakıtların kullanıldığı sobaların, dünya üzerinde üretilen hiçbir çadır için uygun olmadığı ve insan hayatı için büyük tehlike oluşturduğu ifade edilen açıklamada, ''Bu sebeple Türk Kızılayının afetzedelerin kullanımına sunduğu Türk tipi çadırlarda, çadır içerisinde katı yakıtlı soba kullanılmaması için uyarı etiketleri bulunmaktadır. Bu etiketlerde tehditler ve kullanım önerileri açık olarak ifade edilmiştir'' ifadesine yer verildi.