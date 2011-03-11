-KIZILAY VE AKUT JAPONYA'YA GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 11.03.2011 - Türk Kızılayı ile Arama Kurtarma Derneğinden (AKUT) 3 kişilik öncü ekip, deprem ve tsunami felaketinin yaşandığı Japonya'da çalışmalarda bulunmak üzere bölgeye gitti. Türk Kızılayı'ndan Sinan Derindere ve Gökhan Dilmaç ile AKUT'tan Murat Harun Öngören, THY'ye ait uçakla Tokyo'ya hareket etti. Derindere, ekibin hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Japonya'da meydana gelen depremi büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini söyledi. Sinan Derindere, Japon Kızılhaçı ile beraber yapılan görüşmeler neticesinde gelen davet ve Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali'nin talimatıyla bölgede durum ve ihtiyaç değerlendirmesi yapacaklarını kaydetti. Yarın öğle saatlerinde Japonya'ya ulaşacaklarını ve Türk Büyükelçiliğiyle irtibata geçtikten sonra Tokyo'daki Kızılhaç merkezine gideceklerini, oradan da 300 kilometre uzaklıktaki, tsunamiden en çok etkilenen bölgeye geçeceklerini belirten Derindere, öncelikli olarak beslenme ve acil barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çalışacaklarını kaydetti. Öte yandan, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfından 5 kişilik arama-kurtarma ve acil yardım ekibi de depremden zarar görenlere yardım etmek amacıyla bu gece yarısı Japonya'nın Osaka kentine hareket edecek. Bu arada, Türkiye'deki seyahat programlarını tamamlayan çok sayıda Japon turist, çeşitli havayolu şirketleriyle ülkelerine dönüyor. Japon turistlerin Atatürk Havalimanından ülkelerine dönüşlerinde endişeli olmadıkları dikkati çekti. Ayrıca, Japonya'daki felaketi görüntülemek üzere çok sayıda Türk gazeteci de Tokyo'ya gitti.