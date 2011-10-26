Kızılay: Van'a giden 17 TIR’ımız yağmalandı

T24 - Kızılay Başkanı Ahmet Lütfi Akar, 7,2 büyüklüğündeki depremin vurduğu Van’da çadır sıkıntısı yaşandığını doğrulayarak, “30 bin çadır kurmayı planlıyoruz ancak 600 bin afetzede için 120 bin çadır lazım” dedi. Akar, kuruma ait 17 TIR’ın da yağmalandığını ifade etti.







Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, Afet Operasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Van'daki depremin ardından yaşananlara ilişkin bilgi verdi.



Ahmet Lütfi Akar, 146'sı profesyonel olmak üzere 377 Kızılay görevlisinin afet bölgesinde görev yaptığını söyledi.



Depremin ardından bölgeye 25 bin 666 çadır, 31 toplu barınma çadırı, 38 bin 302 battaniye, 4 bin 239 katalitik soba, 2 bin 220 mutfak seti, 2 bin 124 gıda kolisi, 157 bin 805 içme suyu, 112 bin 565 kumanya ve 124 ton gıda malzemesinin sevk edildiğini anlatan Akar, bir mobil fırın, 3 mobil ikram aracı, 21 seyyar mutfak ile 720 Türk Kızılayı Mevlana Evi'nin de bölgeye gönderildiğini söyledi.



Bölgeye 2 bin 500 Mevlana Evi'nin kurulacağını belirten Akar, üç çadır kentte 108 bin 258 kişiye barınma imkanı sağlandığını bildirdi.

Hedef 30 bin çadır



Bölgeye sevkettikleri 25 bin 666 çadırdan 18 bin 43'ünü afetzedelerin kullanımına sunduklarını belirten Akar, ''Kurmayı planladığımız çadır sayısı 30 bin adettir'' dedi.



Aş evinden sürekli sıcak yemek çıkarıldığını da anlatan Akar, çadır kentlerde dağıtılan üç öğün sıcak yemeğin yanı sıra mobil ikram araçlarının da kumanya dağıtımı yaptığını dile getirdi.

Çadır itirafı



''Bir çadır sıkıntısı olduğunu kabul etmekteyiz” diyen Akar, “Bölgedeki tüm çadır ihtiyaçlarının giderilmesi için 120 bin çadır kapasitesine ihtiyaç var. Afet yönetiminin mantığında bu boyutta bir çadır stokunu elde tutmak doğru değildir” dedi.



Akar, şunları söyledi:



''Normal olarak 7.2 büyüklüğünde ve Van'da olan bir depremde gerçek afetzede miktarının normal şartlarda 20 bin olduğu sanılmaktadır. Karşımızda 20 bin afetzededen başka 600 bin afetzede vardır. 600 bin afetzedenin barındırılması için 120 bin çadıra ihtiyaç vardır. Sıkıntı buradan kaynaklanmaktadır.



Ayrıca, oradaki vatandaşlar evlerini hırsızlara teslim etmemek için, hayvanlarını bırakmamak için, evlerine yakın veya evlerinin önüne çadır talep etmektedir.



Kimse evinin önünden ayrılmak istememektedir. Her eve ayrı çadır ihtiyacı vardır. Ortaya çıkan çadır ihtiyacının sebebi budur."

‘17 TIR'ımız yağmalandı'



Depremin ardından her depremde olduğu gibi Van'da da yağmacıların ortaya çıktığına dikkati çeken Akar, ''17 TIR’ımız, yağmacılar tarafından talan edilmiştir. Van'daki çadır kentimiz de bu yağmacılar tarafından talan edilmiş, vatandaşların direnci sayesinde oradaki 50 çadırımız muhafaza edilebilmiştir. Van'daki Kızılay Şube Başkanlığımız, bunlar tarafından basılmıştır'' diye konuştu.

'Kan ihtiyacı yok'



Akar, depremden etkilenenlere psikososyal destek vermek üzere Türk Kızılayının psikologlarının da bölgede görev yaptığını anlattı.



Akar, kan merkezinden yaralılar için bin 500 ünite kanın hastanelere gönderildiğini ifade ederek, ''Yaralıların ihtiyaçlarının iki kat fazlası kan miktarı bölgedeki stoklarımızda mevcuttur. Bölgede kan ihtiyacı yoktur'' diye konuştu.



Akar, Türkiye'deki azınlık vakıflarının da depremzedeler için çeşitli yardımlarda bulunduğunu da sözlerine ekledi.



