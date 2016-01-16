Kızılay Şube Başkanı taciz ettiği çocuklara devletin bilgisayarından tuzak kurmuş!

Bir dönem çocuk yuvası müdürlüğü yapan ve Rize İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı olan Mehmet Nuri Gezmiş’in Kızılay’a ait bilgisayardan “Kasım Karatan” adına sahte Facebook hesabı açtığı öğrenildi.

Habertürk’ten Enis Yıldırım’ın haberine göre Rize’de 2 çocuğa yönelik cinsel istismar ve taciz suçlamasıyla tutuklanan Kızılay Şube Başkanı Gezmiş, can güvenliği nedeniyle Trabzon Bahçecik F Tipi Cezaevi’ne nakledildi.

Soruşturmanın ayrıntıları da ortaya çıktı. Bir dönem çocuk yuvası müdürlüğü yapan zanlının Kızılay’a ait bilgisayardan “Kasım Karatan” adına sahte Facebook hesabı açtığı öğrenildi. Gezmiş’in çocuklarla bu hesap üzerinden arkadaşlık kurmaya çalıştığı ve WhatsApp üzerinden mesajlaştığı, çocukları yardım toplama merkezine çağırarak, soyunmalarını istediği ileri sürüldü.