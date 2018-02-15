Kızılay Müdürü Gök: Kadınların kan bağış oranı düşük

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - TÜRK Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök, yurt genelinde kadın kan bağışçı sayısının, erkek bağışçılara oranla daha az olduğunu söyledi. Özellikle eğitimli kişilerin kan bağışı yapmaktan çekindiğini belirten Dr. Gök, kadınlara kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu.

Kan bağışçı sayısının artırılması için Ege Bölge Kan Merkezi ve Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce \'Manisa Sana Kanım Feda\' protokolünü imzalandı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu\'nda yapılan protokol törenine Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Gökay Gök, Kızılay Manisa Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal ve Manisa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necmettin Okumuş katıldı. Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gök, kan bağışı bilinci oluşturmayı ve çocukları Kızılay ile buluşturarak, öğrenci ve veliler tarafından yapılacak kan bağışlarını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Kampanyanın okullarda düzenli hale getirilmesiyle yeni ve düzenli bağışçılar kazanacaklarını belirten Dr. Gök, ulaşamadıkları kişilere de bu kampanya ile ulaşacaklarını vurguladı. Manisa\'nın, kan bağışı konusunda Türkiye\'de öncü iller arasında yer aldığını dile getiren Gök, \"Ulaşamadığımız mahallelere, köylere ulaşmamız gerekiyor. Ulaşacağımız bu noktalara da okullarımız sayesinde ulaşacağız\" dedi.

\'KADIN- ERKEK EŞİTLİĞİ KAN BAĞIŞINDA DA GÖRÜLMELİ\'

Türkiye\'de kadın bağışçı sayısının az olduğunu kaydeden Dr. Gök, toplumda kadınların güçsüz gösterildiğini savunarak, \"Erkek egemen bir toplum olan bizler, bugüne kadar kadınları hep zayıf görmek istemişiz. Kadınlar, hep güçsüz gösterilmiş. Oysa ki kadınlar da erkekler gibi kan verebilir. Kadınların kan ihtiyacını biz erkekler karşılıyoruz. Kadın- erkek eşitliğini kan bağışında da görmek istiyoruz. Fransa, Almanya gibi ülkelerde kadın bağışçı oranı, yüzde 45; ama Türkiye\'de, 2006 yılında kadın bağışçı oranı, yüzde 3\'tü. Şimdi rakamı yüzde 15\'e çıkardık. Kadınlar, okullarda daha rahat kan verebilir\" diye konuştu.

\'17 BİN ÖĞRETMENDEN BİN 230\'U KAN BAĞIŞI YAPTI\'

Şu an 4 bin ünite kan stoklarının bulunduğunu açıklayan Dr. Gök, 4 günlük stokla çalıştıklarını söyledi. Eğitimli kişilerin bile kan vermekten çekindiğine değinen Gök, geçen yıl Manisa\'daki 17 bin öğretmenden bin 230\'unun kan bağışında bulunduğunu kaydetti. Gök, \"Öğretmenlerimizin bilgi düzeyi yetersiz, bu konuda onları bilinçlendirmemiz lazım. Doktorlar, diş hekimleri, eczacılar, avukatlar, veterinerler, öğretim görevlileri kan bağışı yapmaya çekiniyor. Çeşitli bahaneler üretiyor ya da önyargıları, korkuları var. Eğitim vererek, artık bilinçli bir kan bağışçısı olmalarını sağlamak istiyoruz\" dedi.

\'İZMİR\'DE 50 BİN ÜNİTE KAN AÇIĞI VAR\'

Türkiye genelinde, bu yıl ılıman kış mevsiminin yaşandığını ve bu açıdan şanslı olduklarını belirten Dr. Gök, \"Normalde, bu aylarda kan stokları biterdi. Ilıman bir kış geçiriyoruz. Ilıman kış, bizim için şans oldu. Stoklar, yeterli durumda; ama her kan grubu için değil. Özellikle negatif gruplarda sıkıntı çekiyoruz. Şu anda, halen İzmir\'de Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi\'nin kan ihtiyacını karşılayamıyoruz. Çünkü İzmir kendi kendine yetemiyor ve 50 bin ünite açığı var. Yani 50 bin yeni bağışçı bulmamız lazım\" diye konuştu.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Necmettin Okumuş ise kan bağışı projesinin, okullarla sınırlı kalmamasını ve okullara gelen kişilerin de bağışçı olmasını istedi.

Konuşmaların ardından Kızılay ve Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.



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