Kızılay Meydanı'nın adı '15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı' olarak değiştirildi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Kızılay Meydanı'nın ismini, '15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı' olarak değiştirdi. Genelkurmay Kavşağı'nın adı, '15 Temmuz Şehitler Meydanı' olarak değişirken, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ismi de İrfan Baştuğ Caddesi'ne verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melih Gökçek başkanlığında, darbe girişiminin ardından ilk kez toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, siyasi parti grup başkanvekilleri ve meclis üyelerinin 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimine ilişkin konuşmalarının ardından, başkanlık yazıları ve önergeler görüşüldü. Ankara'da 27 Mayıs 1960 askeri darbesine katılan Tuğgeneral İrfan Baştuğ'un adını taşıyan cadde, bulvar yapılarak "Şehit Astsubay Ömer Halisdemir" olarak değiştirildi.

Gülen Caddesi'nin adı da değiştirildi

Birgün'de yer alan habere göre, Ankara'da Demokrasi Meydanı bulunması nedeniyle ismi Kızılay Demokrasi Meydanı konulması düşünülen ve resmi adı Hürriyet Meydanı olan Kızılay Meydanı'na '15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı' adı verildi.

Fethullah Gülen'in adını çağrıştırdığı dolayısıyla Keçiören'deki Gülen Caddesi'nin ise "Güldalı Caddesi" olarak değiştirildiği bildirildi. Grupların ortak önergeleriyle ilgili alınan diğer kararlar şöyle:

"Ankara'da şehit olanların yakınlarına, Büyükşehir Belediyesi veya Büyükşehir Belediyesi'nin ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin kurduğu şirketlerde karşılanmak suretiyle konut temin edilmesi, konut verilen ailelerin eşya ve ihtiyaçlarının karşılanması, ayrıca şehit yakınları ve gazilerin işe alınması konusunda öncelik tanınacak.

"Ankara'ya 15 Temmuz Müzesi kurulacak"

15 Temmuz'u unutturmamak için kentte uygun görülen yere müze kurulacak. Müzede tanklarla ezilen araçlar, şehitlerin ve gazilerin ilgili bilgi ve hatıralar, o güne ait fotoğraf, video ve ses kayıtları bulunacak. Her yıl '15 Temmuz’u Anma Haftası' oluşturulması konusunda karar alınarak bu hafta içinde çeşitli etkinlikler yapılacak.

15 Temmuz'da yaşananların gelecek kuşaklara aktarılması için bilgilendirme amaçlı kitap, broşür, CD veya uygun görülecek diğer yöntemlerle yayınlar hazırlanacak. Darbe girişimi sırasında hasar gören kamu kurum ve kuruluşların onarımı ve yapımı için talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapılacak.

Ankara il sınırları içerisinde yaşayan şehit yakınlarına yaşadığı ev veya apartmana asılmak üzere şehitlik beratını temsil eden nitelikte plaket yapılarak asılacak ve ayrıca evlerinde köşe oluşturulacak. Karşıyaka Mezarlığı içerisinde 15 Temmuz Şehitliği özel alanı tahsis edilecek."