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Dünya

KIZILAY KEŞMİR'DE CAMİ İNŞA EDİYOR İSLAMABAD (A.A)

15 Temmuz 2010 13:23

-KIZILAY KEŞMİR'DE CAMİ İNŞA EDİYOR İSLAMABAD (A.A) - 15.07.2010 - Kızılay, Keşmir'in Pakistan idaresindeki bölümünde cami inşa ediyor.  Pakistan'ın kuzeyini vuran 2005 depreminden en fazla etkilenen 4 kentten biri olan Bagh'da geleneksel Osmanlı mimari tarzında inşa edilen cami, tamamlandıktan sonra Deprem Bölgelerini Yeniden Yapılandırma ve İyileştirme Kurumu ERRA'ya teslim edilecek. Kızılay tarafından Pakistan'da faaliyet gösteren bir Türk inşaat firmasına 3,5 milyon TL'ye ihale edilen Bagh Camisinde, 300 kişinin ibadet edeceği kapalı alan, 250 öğrenci kapasiteli Kuran kursu, pansiyon ve lojman bulunuyor. Bölgedeki yeniden yapılandırma çalışmalarını incelemek için Bagh'a gelen ERRA Başkanı Altaf Muhammed Selim, inşaatı sürmekte olan camiyi de ziyaret etti. İnşaat hakkında yetkililerden bilgi alan Selim, Türkiye'yi hatırlatacak bir eser bıraktığı için Türk Kızılayına teşekkür etti. Türk mimar ve mühendisler tarafından inşa edilen Bagh Camisinin eylül ayında tamamlanıp ibadete açılması planlanıyor.

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