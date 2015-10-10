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Kızılay: Kan bağışlamak isteyenler hastanelere akın etmesin, ihtiyaç bulunmuyor

Kızılay Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu, kan bağışlamak isteyenlerin hastanelere giden yolları tıkanacağını ve ambulansların geçişlerinin engelleneceğini belirtti

10 Ekim 2015 17:40

Ankara'da Barış Mitingi kortejine düzenlenen saldırı sonrası oluştuğu iddia edilen kan ihtiyacı ile ilgili açıklama yapan, Kızılay Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu, “Hastanelerde kan ihtiyacımız bulunmuyor. Kan bağışlamak isteyenler hastanelere akın etmesinler” çağrısında bulundu.

Özellikle sosyal medyada patlamanın gerçekleştiği bölgeye yakın hastanelerde kana ihtiyaç bulunduğuna ilişkin iddialar üzerine açıklama yapan Güllüoğlu “Hiçbir kan alındıktan 5 dakika sonra kullanılamaz, kullanıldığı takdirde enfeksiyon riski oluşur. Alınan kanın 8-10 saat işlemden geçmesi gerekir” dedi. Kan vermek için hastanelere koşan bağışçılar nedeniyle hastanelere giden yolların tıkanacağını ve ambulansların geçişlerinin engelleneceğini belirten Mehmet Güllüoğlu, “Bazı hastaneler kanları kendileri almaya devam ediyor. 400 üniteden fazla kan, ihtiyaç duyulan hastanelere gitmiş durumda” şeklinde konuştu.

Güllüoğlu, hastanelerde kan ihtiyacının bulunmadığını söyleyerek, Kızılay olarak Türkiye’nin pek çok yerinde ellerinde bulunan kanı vermeye hazır olduklarını ifade etti. Mehmet Güllüoğlu, “Kan vermek isteyenler, Kızılay Meydanı’ndaki en yakın Kızılay’a gidip kan verebilirler” dedi.

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