Kızılay kan bağışı yapmak isteyenler için 'evden al-eve bırak' hizmeti başlattı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ve Ramazan ayından dolayı ötürü Adana'da kan stokları 10 bin üniteden, 3 bin üniteye düşünce kan vermek isteyen vatandaşlar, özel araç ile evlerinden alınıp kan merkezine getirilip tekrar evlerine götürülüyor.



Kan stoku 10 bin üniteden 3 bin ünitelere düşünce Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, harekete geçti.



Saygılı Adana geneline gidebilecek ekipler oluşturarak sosyal medyadan da "kan vermek isteyenin evlerine gelerek özel araçla alınıp kan merkezine getirileceği ve kan verdikten sonra tekrar evine bırakılacağı" duyurusunu yaptı.



Vatandaşların talebi üzerine Kızılay ekipleri taleplere yetişmek üzere harekete geçti. Ekipler 7 gün 24 saat esasına göre vatandaşları evlerinden alıp kan merkezine getirerek kan vermesini sağladı. Vatandaşlar daha sonrada vip hizmet ile evlerine bırakıldı.

Türk Kızılay Ege Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Gökay Gök de, kan bağışlarında yaşanan ciddi azalmalar sonucu kan stoklarında kritik seviyenin altına düşüldüğünü belirterek, "Kan stoklarımız azalırken bizi yalnız bırakmayın ve kan merkezlerimizi ziyaret edin" ifadelerini kullanmıştı.