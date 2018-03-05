Kızılay: Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i yanlış!

Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök, geçmişte fayansa damlatılarak, kan grubuna bakıldığını, bu yöntemin sağlıklı olmaması nedeniyle ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5’inin hatalı olduğunu açıkladı.

Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kan başlatılan 'Manisa sana kanım feda' projesi hakkında öğretmenlere bilgi veren Gök, "Herkesin ehliyetlerinde kan grubu yazıyor; ancak bunların yüzde 5’i hatalı. Eskiden fayansa kan damlatılırdı, çökmesine göre kan grubu belirlenirdi. 2007’den sonra yeni teknoloji geldi. 1 tüp kan alıp, makinede çeşitli testler yapılıyor” dedi.

"0 grubu herkese kan verebilir bilgisi yanlış"

0 grubunun herkese kan verebileceği bilgisinin de yanlış olduğunu söyleyen Gök, “Bu zamana kadar 0 grubu herkesin her gruba kan verebileceği söylenmişti; ancak yanlış. Bunu unutun. Yok böyle bir şey. Herkes kendi kan grubu neyse ondan kan alır, verir. Sadece bir kan grubu vardır, 0 negatif grubu. O grup, herkese kan verebilir" diye konuştu.

Kan bağışında doğru bilinen yanlışlar

Bölge Müdürü Gök, kan bağışı hakkında doğru bilinen yanlışlara değindi. Gök, şunları söyledi: "Tansiyon hastaları kan veremez, diye bir laf vardır. Bu, tam tersine yanlıştır. Kan verirse tansiyonda geçici düzelme, kolesterolü yüksekse geçici iyileşme olur. Kan grubunuz, anne ve babanızla aynı olsa bile onlara kan veremezsiniz. Biz, o kanları değiştiriyoruz; çünkü anne, baba, kardeşe ve çocuğuna kan veremezsin. Bu kan kullanılamaz. Kullanılırsa sıcak basması, çarpıntı, ölüme kadar gidebilen reaksiyonlar görülür. O yüzden birinci derece akrabanızla kan grubunuz aynı olsa bile ona kan bağışı yapamazsınız." (DHA)