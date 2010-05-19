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Ekonomi

Kızılay dispanserleri, Sağlık Bakanlığı'na devredildi

Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali, Kızılay'a ait 23 sağlık merkezini Sağlık Bakanlığına devrettiklerini belirtti.

19 Mayıs 2010 03:00

T24- Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali, Kızılay Kayseri Şubesi'ne hibe edilen kan toplama otobüsünün teslimi için düzenlenen törenden sonra gazetecilere, Kızılay'a ait sağlık merkezlerinin devri konusunda açıklamada bulundu.


Kızılay'ın ilk kurulduğu dönemde yaralı ve hasta askerlere tedavi hizmeti verdiğini hatırlatan Küçükali, daha sonra silahlı kuvvetlerin bu ihtiyacı karşılamak için büyük sağlık merkezleri kurduğunu bildirdi.


Kızılay'ın 1950'lerde sağlık hizmetini genişletmeye başladığını ifade eden Küçükali, şunları söyledi:


"Kızılay, 1950'lerden itibaren sağlık hizmetini yaygınlaştırdı. Çünkü o dönemde buna ihtiyaç vardı. Ancak 2007-2008 döneminde hükümet ciddi bir sağlık devrimi yaptı. Sağlık sektöründe ciddi atılımlar oldu. Özel sektör, sağlık hizmetine girdi. Sağlık Bakanlığının bakış açısı değişti. Bu nedenle bizim sağlık hizmeti vermemize gerek kalmadı. Bunun için hastanelerimizi ve tıp merkezlerimizi Sağlık Bakanlığına devretme kararı aldık. Bu kapsamda yasal düzenleme yapıldı ve bugüne dek 23 sağlık merkezini bakanlığa devrettik."


Kamuoyunun, bu durumu "Kızılay'ın hastaneleri kapanıyor" şeklinde algıladığını ve bunun yanlış olduğunu belirten Küçükali, Kızılay'a ait Kayseri Hastanesi, Konya Hastanesi, Erzincan Hastanesi, Altıntepe Tıp Merkezi, Ali Rıza Tıp Merkezi ve Kartal Hastanesi bulunduğunu kaydetti.


Erzincan Hastanesinin de Sağlık Bakanlığına devredilip devredilmeyeceğinin bu ay belli olacağını hatırlatan Küçükali, diğer 5 sağlık merkezini devretmeyi düşünmediklerini sözlerine ekledi.

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