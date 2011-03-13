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Dünya

KIZILAY DEPREM BÖLGESİNDE TOKYO (A.A)

13 Mart 2011 17:10

-KIZILAY DEPREM BÖLGESİNDE TOKYO (A.A) - 13.03.2011 - Japonya'nın başkenti Tokyo'dan bugün yola çıkan Türk gazetecileri ile Kızılay görevlileri, deprem bölgesindeki Sendai kentine ulaştı. AA, TRT ve Sabah gazetesi muhabirleri ile Kızılayın iki kişilik öncü ekibi, sadece yardım ekipleri ve askerlerin kullanabildiği oto yoldan özel izinle yaklaşık 6 saat süren bir yolculuğun ardından Sendai'ye vardı. Sendai'nin merkezinde herhangi bir yıkım izine rastlanmazken, sokakların bomboş olduğu dikkati çekiyor.  Türk gazetecileri ve Kızılay görevlileri, Sendai'de yaşayan bazı Türk vatandaşlarıyla görüştükten sonra deprem bölgesine gidecek.  Vatandaşlardan Soydan Selamet, bölgede yaşayan Türklerin zarar görmediğini, ancak tanıdıkları iki kişiyle henüz bağlantı kuramadıklarını anlattı. Kızılayın öncü ekibi, ihtiyaçları yerinde belirlemeye çalışacak.

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