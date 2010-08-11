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Yaşam

KIZILAY BOĞAZİÇİ KÖPRÜLERİNDE İFTARDA SU DAĞITACAK İSTANBUL (A.A)

11 Ağustos 2010 16:27

-KIZILAY BOĞAZİÇİ KÖPRÜLERİNDE İFTARDA SU DAĞITACAK İSTANBUL (A.A) - 11.08.2010 - Türk Kızılayı, iftar saatlerinde Boğaziçi köprülerinden geçen vatandaşlara su dağıtacak. Yapılan açıklamaya göre, köprü trafiğinde oluşan kuyruklarda bekleyenlere iftarlarını yapabilmeleri için içme suyu ikram edecek olan Kızılay ekipleri, iftar saatinden 15 dakika önce ve 15 dakika sonra olmak üzere yarım saat boyunca su dağıtımı yapacak. Boğaziçi Köprüsü'nde Türk Kızılayı Şişli ve Beşiktaş şubesi ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Türk Kızılayı Sarıyer Şubesi ekipleri görev alacak. Boğaziçi köprülerinden geçen vatandaşların iftar saatinde oruçlarını açmalarına yardımcı olmak için yapılan su dağıtımı, hayırsever bağışçıların desteğiyle gerçekleştirilecek.

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