Kızılay Başkanı Kınık: Plazma bağışlayanlara övünç madalyası verilecek

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı uygulanan 'immün plazma' tedavisi için bağış yapanlara 'övünç madalyası' verileceğini açıkladı.
Kınık, Koronavirüs'e karşı uygulanan 'immün plazma' tedavisiyle ilgili Milliyet'in Instagram hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kınık, "İlk kez söylüyorum. Yeni aldığımız bir karar. Plazma bağışlayan vatandaşlarımıza Kızılay, övünç madalyası verecek. Onlar birer kahramanlar" diye konuştu.
Kınık, immün plazma tedavisiyle ilgili verdiği detaylı bilgilerde ayrıca 1 kişiden toplamda 3 kere plazma alınabileceğini belirterek, "Bu virüsü almış olan yüzde 97- 98 oranında iyileşerek bu hastalıktan kurtulan iyileşen insanlarda da aynı şekilde aşı gelişiyor. Savaştan yeni çıkmış kişilerde bu antikor askerlerinden bol miktarda bulunuyor. Halen o antikorları tanıyorlar. Biz, iyileşmiş olan bu insanlarımızın 14. gününde plazmalarının bir kısmını yaklaşık 400 mililitresi alarak haftada 1 bunu 3 kez tekrarlayarak yapıyoruz. İyileştikten sonraki 14. gün antikorumuz en üst seviyeye ulaşıyor. 3 kere verdiklerinde 1200 mililitre onlardan plazma almış oluyoruz" dedi.
Plazma bağışının kan bağışından daha kolay olduğunu belirten Kınık, "Süresi biraz uzun. Biz kanın sıvı kısmını, plazma kısmını alıyoruz. 45 dakika sürüyor. İğneyle bir damardan giriyoruz. Herhangi bir acı hissedilmiyor. Vatandaşlarımız hiç endişelenmesin, korkmasın. İşlemlerimiz steril ortamlarda yapılıyor" diye konuştu.
"Bunu verdiğimiz hasta iyileşir' diye bir şey söyleyemeyiz"
Kınık ayrıca, immün plazma tedavisinin 'bir tamamlayıcı tedavi' olduğunu vurgulayarak "Bizim vücuda yüklediğimiz ilave, aslında savaşçı birlikler. Bunu verdiğimiz her hasta iyileşir, her hasta yoğun bakımdan çıkar diye bir şey söyleyemeyiz. Bilimsel değil. Mucizevi tarafı vücudumuzun bunu üretmesi. Hepimiz aynı özelliklerle yaratılmış insanlarız" dedi.
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