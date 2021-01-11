Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan 100'den fazla TIR'daki yardım malzemelerinin pazarda satılmasına ilişkin açıklama

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Sancaktepe Şubesi’nin eski koordinatörü Emrah Aytar'ın da aralarında bulunduğu ve 13 kişinin yargılandığı 100’ü aşkın yardım TIR’ındaki malzemelerin pazarda satılmasıyla ilgili olay hakkında konuştu. Söz konusu kişilerin kurumla ilişiklerinin kesildiğini ve bazılarının tutuklandığını belirten Kınık, “Süreçlerle ilgili varsa eksiklikler, usulsüzlükler; üzerine gidilerek gerekli adli işlemlerin yapılması öncelikle Kızılay yönetimini sorumluluğundadır” dedi.

Aralarında eki Kızılay Sancaktepe Şube Koordinatörü Emrah Aytar’ın da bulunduğu 13 kişinin, kuruma bağışlanan 100 TIR’dan fazla giyim eşyasını semt pazarlarında sattıkları kamuoyuna yansımıştı. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kınık, Twitter hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, olayla ilgili geçen haziran ayında duyum aldıklarını ve hızla harekete geçtiklerini vurguladı. Olaya adı karışan kişilerin kurumla ilişkilerinin kesildiğini bildiren Kınık, sürecin takibi için de bir komisyon oluşturulduğunu kaydetti.

TIKLAYIN - Eski Kızılay çalışanı, 100'den fazla TIR'daki yardım malzemelerini pazarda satmakla suçlanıyor

"Süreci yakından takip ediyoruz"

Dava açıldığını, sanıklardan bazılarının tutuklandığını kaydeden Kınık “Bu süreci yakından takip ediyoruz” dedi. Kızılay için “iyiliğimizin Çınar’ı, merhametin amiral gemisi” benzetmesinde bulunan Kınık, olası suistimal, usulsüzlük veya yolsuzluk gibi durumlara karşı gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasının öncelikli olarak Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

13 kişi yargılanıyor

Kızılay Sancaktepe Şube’den bazı görevlilerin de aralarında olduğu 13 kişiye ilişkin soruşturma geçen yıl ocak ayında başlatılmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü 6 aylık teknik ve fiziki takip sonrası, 19 Haziran’da operasyon için düğmeye basılmıştı. Emrah Aytar ile babası İsmail Hakkı Aytar’ın tutuklu olduğu 13 sanıklı davanın yargılaması İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.