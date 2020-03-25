Kızılay Başkanı: Kan stokları yarı yarıya düştü

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kan bağışının yavaşladığını ve stokların yarı yarıya düştüğünü belirtti. Kınık, Koronavirüs'ün kan yoluyla bulaşmadığını söyledi.

NTV canlı yayınına katılan Kınık, "Biz de rutin çalışmaları salgını merkeze alarak yeniden düzenledik. Şu an bütün çalışanlarımızın tamamı bu işi odaklanmış bir biçimde sahada çalışıyor. Ulusal pandemi eylem planı çerçevesinde devletimizin bize vermiş olduğu görevleri yerine getiriyoruz. Bu görevlerin başında halkımızın bu hastalığa karşı bilinçlendirilmesi. 19 ilimizde, 28 karantina merkezinde yurt dışından gelmiş yaklaşık 11 bin vatandaşımız var. 2500 Kızılaycı bu vatandaşlarımızın beslenme ihtiyaçlarını gideriyorlar. Olası ihtiyaçlar için sahra hastaneleri imalatlarımız devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın isteği üzerine bazı kan laboratuvarlarında yeni tip Koronavirüs testleri yapılıyor." dedi.

Kınık, "Türkiye içinde Koronavirüs şüphelileri veya Koronavirüs hastaları ile temas halinde olanlara koruyucu ekipman desteği sağladık. Şu anda N95 tipi maske temininde sıkıntı var. Bu maskelerden Türkiye’ye getireceğiz. Yevmiye çalışanların pek çoğu mağdur oldu. 50 milyon liralık bir yardım paketi hazırladık. 75 bin aileye 400’er lira sosyal destek vereceğiz." diye konuştu.

Kınık, "Kan stokları yarı yarıya düştü. Koronavirüs kandan bulaşmıyor. Her hafta kan alması gereken hastalar var. Hayat durmuş olabilir ama hastalar kan bekliyor." açıklamasını yaptı.

Kınık Elazığ depreminin hemen ardından para yardımı istemesi ve Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yapılan 7 milyon 925 bin dolarlık bağışla son dönemde gündeme gelmişti.