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Ekonomi

KIZILAY 8 ADET TIR KİRALAYACAK ANKARA (A.A)

10 Ocak 2011 13:53

-KIZILAY 8 ADET TIR KİRALAYACAK ANKARA (A.A) - 10.01.2011 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, kan bağışı panayırı ve organizasyonlarında kullanılmak üzere 8 adet tır kiralayacak. Kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak olan ihalede, firmalardan teklif ettikleri fiyatın en az yüzde 3'ü nispetindeki geçici teminat alınacak. İhaleye ait şartname Ankara'da Genel Müdürlükten, İstanbul'da ise İstanbul Müdürlüğünden satın alınabilecek. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları, 15 Şubat 2011 tarihinde saat 11.00'e kadar Genel Müdürlük İdari İşler Birimine verilecek. -360 MİLYON ADET ROZET ETİKET SATIN ALINACAK- Bu arada Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar Mineralli Su İşletmeler Müdürlüğü ihtiyacı olan 360 milyon adet rozet etiketi, kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alacak. Katılımcılar ihaleye ait şartnameyi Ankara'da Genel Müdürlükten, Afyonkarahisar'da Kızılay Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü, İstanbul'da ise Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğünden satın alabilecekler. Şartnameye göre, hazırlanacak olan teklif mektupları, 20 Ocak 2011 tarihinde saat 10.00'a kadar, teklif ettikleri fiyatın en az yüzde 3'ü nispetindeki geçici teminatla birlikte Genel Müdürlük İdari İşler Birimine verilecek.

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